"I leoni di Sicilia" di Stefania Auci aprono l'edizione 2019 di Terrazza d'Autore C´è stata una famiglia che ha sfidato il mondo. Una famiglia che ha conquistato tutto. Una famiglia che è diventata leggenda. La sua storia è raccontata nel best seller "I leoni di Sicilia" (ed. Nord) della scrittrice trapanese Stefania Auci.

Il libro sta conquistando i lettori e destando l’attenzione degli editori di tutto il mondo: diritti di traduzione venduti in Francia, Germania, Spagna, Olanda e Stati Uniti, nelle prime posizioni delle classifiche di lettura in Italia. Un capolavoro che mescola grande Storia e grande Letteratura, un’opera indimenticabile. Intrecciando il percorso dell’ascesa commerciale e sociale dei Florio con le loro tumultuose vicende private, sullo sfondo degli anni più inquieti della Storia italiana – dai moti del 1818 allo sbarco di Garibaldi in Sicilia – Stefania Auci dipana una saga familiare d’incredibile forza, così viva e pulsante da sembrare contemporanea.



Con l´autrice, nel primo appuntamento del calendario di “Terrazza d’Autore” 2019, in programma mercoledì 10 luglio, alle ore 19, al Molino Excelsior di Valderice, dialogherà Stefania La Via, le letture saranno a cura di Ornella Fulco.



Trapanese di nascita e palermitana d’adozione, Stefania Auci con la capitale siciliana ha un rapporto d’amore intenso e possessivo che si rispecchia nelle appassionate ricerche da lei condotte per scrivere la storia dei Florio. Con determinazione e slancio ha setacciato le biblioteche ma anche le cronache giornalistiche dell’epoca, ha esplorato tutti i possedimenti dei Florio e ha raccolto con puntiglio i fili della Storia che si dipanano tra abiti, canzoni, lettere, bottiglie, gioielli, barche, statue… Il risultato è un racconto che disperde la nebbia del tempo e ridà – finalmente – ai Florio tutta la loro straordinaria, contraddittoria, trascinante vitalità.



L’incontro è ad ingresso gratuito. Questo il calendario completo degli altri appuntamenti di “Terrazza d’Autore”:



16 luglio, ore 19 Molino Excelsior – Valderice

“L’invenzione della Sicilia”, conversazione su Leonardo Sciascia con Rosario Atria.



23 luglio, ore 21 Villa Comunale – Custonaci

Lisbona, l’ombra, la luce, il fado. Viaggio letterario-musicale con la partecipazione degli Alenfado



2 agosto, ore 19 Molino Excelsior – Valderice

Ornella Fulco racconta “Vox” di Christina Dalcher



9 agosto, ore 19 Molino Excelsior – Valderice

“Una stanza tutta per loro: donne e scrittura”, con Alessio Romano e Maria Giambruno