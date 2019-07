Inserita in Politica il 08/07/2019 da Direttore Comune di Campobello per sensibilizzare maggiormente i cittadini sulla corretta differenziazione dei rifiuti Nuova campagna di comunicazione del Comune di Campobello per sensibilizzare maggiormente i cittadini sulla corretta differenziazione dei rifiuti, favorendo una capillare divulgazione dei servizi attivati. Da qualche giorno è in consegna a tutte le utenze domestiche e non domestiche di Campobello e delle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola un kit informativo che sintetizza tutte le principali iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione al fine di migliorare sempre più la qualità della raccolta differenziata, riducendo la produzione di rifiuti e contrastando l’abbandono indiscriminato di spazzatura e di “ingombranti” per le vie cittadine. Oltre ad alcune guide e vademecum, facili da consultare e utili da conservare, riguardanti ad esempio la pratica del compostaggio domestico, che prevede una riduzione del 20 percento sulla Tari, le corrette abitudini da adottare per minimizzare gli sprechi e per ridurre la produzione di rifiuti domestici, i consigli utili per la riduzione degli imballaggi e del consumo dei pannolini, la campagna di comunicazione prevede anche la divulgazione dell’iniziativa “Campobello plastic free” e del nuovo calendario per la raccolta differenziata “porta a porta” che, a partire da lunedì 15 luglio, introdurrà alcune modifiche che hanno l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia del servizio, con ricadute positive anche in termini di utilità per i cittadini. La principale novità introdotta dal nuovo calendario, in particolare, riguarda la giornata di conferimento dei rifiuti indifferenziati, che sarà anticipata al giovedì (anziché il venerdì), mentre il venerdì sarà possibile depositare i metalli e l’organico, in modo tale da garantire una migliore distribuzione della raccolta di tale tipologia di rifiuto durante l’arco della settimana.

A seguire il nuovo calendario della raccolta differenziata “porta a porta” in vigore a partire dal 15 luglio 2019: