Inserita in Politica il 05/07/2019 da Direttore Figli dei Fiori Party in programma sabato 20 luglio presso l´Ouverture L´estate di Pellegrino si tinge di colori, musica e vino. Un´ondata di allegria che ha investito l´Italia, facendo tappa nei wine bar, beach club e cocktail bar più in del territorio, da Forte dei Marmi a Favignana, e che culmina con il grande Figli dei Fiori Party in programma sabato 20 luglio presso l´Ouverture delle Cantine Pellegrino a Marsala.







I vini aromatici sono i protagonisti di questa festa multicolor rivolta soprattutto ai giovani, ma anche a chi ha voglia di fare un tuffo negli anni ´70: Gibelè, zibibbo secco dagli intensi profumi di gelsomino; Dianthà, bianco leggero ed etereo dai delicati sentori di zagara; Finimondo!, rosso profondo, floreale e speziato, dal gusto morbido e suadente; ed infine il Traimari, bianco frizzante e leggero da bere d´estate in compagnia.







L´evento sarà caratterizzato da atmosfere retrò e sonorità anni ´70, in piena sintonia con lo stile vintage contemporaneo che contraddistingue le Cantine Pellegrino. Location esclusiva della serata è l´enoteca Ouverture, moderna struttura dedicata all´enoturismo, che svetta sul lungomare di Marsala le cui terrazze si affacciano sullo splendido panorama delle isole Egadi.



Si inizia alle ore 20 con il concerto funky dei The Goove Lines, band palermitana composta da cinque ragazzi accomunati dalla passione per il ritmo e per tutto ciò che crea allegria. A seguire, a partire dalle 22, il vintage dj-set del dj Virus, per ballare a piedi nudi sul prato fino a notte fonda.



Ad accompagnare il vino, offerto in formula open wine per tutta la serata, l´originale street food gourmet proposto da Assud e La Marinara, osterie di Marsala specializzate nel cibo da strada di qualità e nella cucina tipica locale. Il tutto da gustare nelle ampie terrazze affacciate sul mare o seduti sul prato, con collane di fiori al collo, per un vero e proprio picnic d´altri tempi.







Sabato 20 luglio 2019 "Figli dei Fiori Party"



Orario continuato h.20:00/01:00



Dress code: relaxed, scarpe basse



Ticket ingresso: 15€ a persona (formula open wine + 1 degustazione cibo + concerto).



Evento a numero chiuso.



Ticket in prevendita a partire dal 10 luglio presso enoteca Ouverture, via Battaglia delle Egadi 10, Marsala.



Infoline 0923 719970/80