30/06/2019

Erice: Divieto di balneazione e pesca in un tratto del Lungomare Dante Alighieri Si rende noto che con ordinanza sindacale n. 190 del 28.06.2019 è stato disposto con decorrenza immediata, a scopo precauzionale, il divieto di balneazione e di pesca lungo il litorale Nord del Lungomare Dante Alighieri – San Cusumano, nel tratto compreso 150 mt a monte e 150 mt a valle del punto di prelevamento del campione di acqua di mare (in corrispondenza del c.d. pannello 35), che è stato prontamente delimitato con le transenne.



Il provvedimento, che è stato emesso a seguito del travaso di liquami dalla fognatura al canale di scarico delle acque bianche a causa di un´otturazione, è stato adottato di concerto tra il Comune, l’ASP e l’ARPA.



Al momento attuale la ditta incaricata dal Comune di verificare il problema dello scarico a mare avrebbe già individuato il punto di otturazione e provvederà, nei tempi tecnici necessari, a realizzare un bypass con pompa e tubazione volante al fine di avere certezza della risoluzione del problema. Seguiranno aggiornamenti