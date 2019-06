Inserita in Politica il 29/06/2019 da Direttore Conferenza alla Camera dei Deputati su Macroregioni ed Area dello Stretto Prosegue un percorso che coinvolge Associazioni, Sindaci ed oltre un centinaio di professionisti, di esperti e vuole essere occasione di approfondimento a più voci, con l’auspicio di poter contare in primo luogo sull’adesione dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci delle Città metropolitane, naturali protagonisti di un disegno di sviluppo dell’intero Mezzogiorno, del Mediterraneo e dell’Europa.

Il Mediterraneo, considerati i legami storici tra le popolazioni delle due sponde, rappresenta lo spazio ideale per realizzare nuove forme di governance che mettano insieme gli interessi comuni a più regioni attraverso azioni sinergiche: da luogo emblematico di conflitto tra civiltà, può diventare area della cooperazione economica e del dialogo.



"La Sicilia massimamente per storia, apertura alle diversità, capacità di metabolizzare l’ibridismo culturale si candida ad essere naturale centro di incontro, piattaforma logistica dove allocare servizi di interesse a disposizione delle diverse realtà. Si tratta adesso di promuovere azioni sinergiche da parte degli enti territoriali per favorire opportunità che i nuovi assetti geopolitici nel Mediterraneo possono offrire per dare alla centralità geografica una dimensione politica. Le Macroregioni rappresentano uno strumento idoneo ad agevolare la cooperazione transfrontaliera proiettata in un’ottica di maggiore coesione economica: dunque migliori relazioni tra regioni di confine per più efficaci garanzie di diritti e di iniziative di sviluppo congiunto che riannodino legami socio-culturali." Così il Prof. Cosimo Inferrera, presidente dell´AEM, Associazione Europea del Mediterraneo.

Il Convegno vede il coinvolgimento organizzativo di A.E.M. Associazione Europea del Mediterraneo, C-MMCO Comitato Macroregione Mediterranea Occidentale, A.E.C., Accademia Peloritana Università di Messina, AICCRE Calabria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Aitef, BeGov, Biennale Habitat, CAFI, Consorzio Pro Ofanto, FAPI, MFE Puglia, Un Mondo di Italiani, Verde Italia, Vision & Global Trends.