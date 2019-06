Inserita in Politica il 25/06/2019 da Direttore ‘Ndocce di Agnone nella cerimonia di inaugurazione o di chiusura delle Olimpiadi invernali L’Università delle Generazioni di Agnone, a suo tempo, aveva invitato le Autorità locali e regionali di proporre al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) di far sfilare le ‘Ndocce di Agnone nella cerimonia di inaugurazione o di chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Sarebbe stato ancora più suggestivo il famoso fiume di fuoco delle ‘ndocce sulla neve olimpica in mondovisione con miliardi di telespettatori e altri riverberi giornalistici e multimediatici.

Adesso che la ‘Ndocciata è stata dichiarata “Patrimonio d’Italia” il Comune di Agnone e la stessa Regione Molise (che è anche terra di abbondante neve e di antiche e moderne tradizioni sciistiche) hanno più possibilità di fare accettare dal CONI la sfilata olimpica delle ‘Ndocce(che vanta di essere lo spettacolo del fuoco più grande del mondo) nel contesto delle manifestazioni principali o collaterali alle gare olimpiche invernali di Milano-Cortina 2026. D’altra parte, le ‘Ndocce di Agnone vantano, nel proprio curriculum, la sfilata di Milano in occasione dell’Expo del 2015.

Inoltre, l’Università delle Generazioni rilancia la proposta di una permanente ‘Ndocciata-Exportda utilizzare per trasferte nazionali ed internazionali, come, ad esempio, per il “Columbus Day” del 12 ottobre a New York, nonché in altri Stati e in altre grandi manifestazioni di carattere e visibilità globale, specialmente in Paesi come Cina e Giappone che sembrano essere più sensibili a queste spettacolari tradizioni e, in particolare, per le Olimpiadi estive ovunque queste avranno luogo.