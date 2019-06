Inserita in Politica il 25/06/2019 da Direttore Con PAC assistenza domiciliare in favore di anziani over 65 non autosufficienti L´Amministrazione comunale rende noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di accesso al servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani over 65 non autosufficienti, misura finanziata dal Ministero dell´Interno mediante il Piano di Azione e Coesione (PAC) del Distretto Socio-sanitario n. 54 di cui fa parte il Comune di Campobello.



Sul sito istituzionale dell´ente locale, all´indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it, sono stati pubblicati l´avviso e il modello di domanda per richiedere le prestazioni ADI (Assistenza domiciliare integrata) o NON IN ADI.



I soggetti interessati possono presentare apposita istanza presso l´Ufficio dei Servizi sociali del Comune sito in via S. G. Bosco entro il 7 luglio 2019.



Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti: modello ISEE, fotocopia documento d´identità, certificazione rilasciata dal medico di medicina generale, obbligatoria nel caso in cui si richiede l´Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), eventuale documentazione a supporto delle dichiarazioni rese.