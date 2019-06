Inserita in Politica il 24/06/2019 da Direttore Partanna, avviso per l’assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti Riaperti i termini del Pac promosso dal D54. Domande entro il 7 luglio Riaperti i termini di presentazione delle istanze di accesso al servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti nell’ambito del piano di azione e coesione (Pac) promosso dal Distretto sociosanitario D54 nei comuni di Castelvetrano (ente capofila), Partanna, Campobello di Mazara, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa. Gli interessati, in possesso dei requisiti necessari, potranno richiedere il servizio in regime di Adi (Assistenza domiciliare integrata) o di Sad (assistenza domiciliare non integrata). Le domande, compilate sull’apposito modulo allegato all’avviso, dovranno essere presentate entro il 7 luglio presso l’Ufficio comunale dei Servizi sociali. Fra i requisiti di accesso figurano la residenza da almeno un anno nel Comune di Partanna, età non inferiore a 65 anni, l’assenza di indennità di accompagnamento, l’impossibilità da parte degli eventuali familiari di prendersi cura dell’anziano. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato Isee, fotocopia della carta di identità e certificazione medica in caso di richiesta di accesso al servizio Adi attestante la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nel progetto del Distretto sociosanitario, che si avvale del supporto dell’Asp di Trapani, sarà impiegato del personale specializzato. Gli utenti, ai quali il servizio sarà assicurato per la durata di 12 mesi suddivisi in quattro ore alla settimana, dovranno versare una quota di compartecipazione stabilita in base al proprio reddito Isee.