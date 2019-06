Inserita in Politica il 20/06/2019 da Direttore Documento Unico di Programmazione del Comune di Marsala entro oggi gli emendamenti Con le relazioni degli assessori Rino Passalacqua (Attività produttive, Sviluppo economico, Urbanistica, Decoro urbano) e Clara Ruggieri (Politiche sociali e culturali), il Consiglio comunale di Marsala ha completato, ieri, l´ascolto di tutti i componenti della Giunta Di Girolamo sul Documento Unico di Programmazione (DUP). Ora, c´è tempo fino a questo pomeriggio per presentare eventuali emendamenti che - come già stabilito - saranno discussi nella prossima seduta del 25 Giugno, con l´Aula chiamata a votare anche sullo stesso DUP, ultimo atto propedeutico all´approvazione del Bilancio di Previsione.

La seduta di ieri (presenti 17 consiglieri) è stata avviata dalle comunicazioni di C. Ferreri che ha portato all´attenzione dell´Aula il problema del randagismo in branco a Strasatti, chiedendo di intervenire per sterilizzare i cani, microcipparli e sensibilizzare i cittadini all´adozione. R. Genna ha sottolineato analogo fenomeno in via Salemi dove, ha affermato, “i randagi creano pericoli anche alla viabilità”; riferisce inoltre di un sopralluogo del sindaco e dell´assessore Baiata al Cimitero, meravigliandosi di questo controllo “ma occorre fare molto di più”. Dopo una breve sospensione della seduta, la relazione dell´assessore Passalacqua sul DUP, a conclusione della quale sono intervenuti A. Galfano (chiarimenti su acquisizione ex carcere), A. Vinci (notizie del Piano regolatore generale alla luce del Piano paesaggistico), E. Sturiano (sul Piano del Commercio), M. Gandolfo (sul mercato del pesce non decollato nell´ex Salato), L. Arcara (progetto di salicoltura), P. Milazzo (ancora sul Prg) e F. Coppola (decoro urbano). L´ass. Passalacqua ha risposto alle osservazioni. Successivamente, la parola è passata all´ass. Ruggieri che ha illustrato la programmazione sui servizi sociali e quelli culturali. In un´Aula semideserta, sono poi intervenuti L. Ingrassia (chiarimenti sulla possibilità di impinguare i capitoli di spesa per la cultura), L. Licari (osservazioni sul settore sociale), F. Coppola (sulle attività culturali che dovrebbero essere pubblicizzate e comprendere anche il recupero di tradizioni/antichi mestieri). Dopo l´intervento dell´ass. Ruggieri (ha dato risposte alle osservazioni) e del vicesindaco Agostino Licari, lo stesso Coppola - che in quel momento presiedeva i lavori - ha ricordato all´Aula che il termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al DUP è fissato per oggi, alle ore 16. Quindi ha chiuso la seduta, aggiornandola a Martedì prossimo - 25 Giugno - alle ore 10.