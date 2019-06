Inserita in Politica il 19/06/2019 da Direttore Hanno preso il mare alla volta di Yasmine Hammamet le imbarcazioni che partecipano alla competizioneEurafrica Cup 2019 Vele senza Frontiere Sono complessivamente 25 le imbarcazioni che partecipano all’Eurafrica Cup 2019 – Vele senza Frontiere.

Stamattina, dopo il briefing di ieri pomeriggio, 11 imbarcazioni italiane hanno preso il mare verso il porto di Yasmine Hammamet e altre 14 imbarcazioni raggiungeranno la località tunisina da SidiBouSaid, Monastir, Sousse, e Gammart. Grande soddisfazione hanno espresso i membri del comitato organizzatore per il numero di barche che quest’anno hanno aderito alla manifestazione e che rappresentano il record per l’evento.

Le imbarcazioni che stamane hanno preso il mare da Mazara del Vallo sono: la NINA, ELENOIRE, TIO PEPE, PERLA NERA, ARIES, MORNING STAR, VICAMALU, PANTERA, MESARTHIM, CAIO COCO e ALTAMAREA



Il programma prevede:

partenza stamane e trasferimento in flottiglia da Mazara del Vallo a Yasmine Hammamet

• Domenica 23 Giugno 2019 Veleggiata nelle acque antistanti il porto di Yasmine Hammamet

• Mercoledì 26 Giugno 2019 Trasferimento in flottiglia da Yasmine Hammamet a Mazara d. V.

• Sabato 29 Giugno 2019 Veleggiata nelle acque antistanti il porto di Mazara del Vallo



L´evento è patrocinato dall´ambasciata d´Italia a Tunisi, dalle Città di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara e dall´Ente Parco Selinunte Cave di Cusa ed è organizzato dalla Lega Navale sezione di Mazara del Vallo, dall´A.Di.Na e da Port Yasmine Hammamet.