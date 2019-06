Inserita in Politica il 19/06/2019 da Direttore SCAMBIO INTERCULTURALE TRA MODA E CIBO La Giornata Mondiale del rifugiato Ogni 20 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata del Rifugiato, istituita nel 2000 per ricordare la condizione di milioni di persone costrette a fuggire dai loro Paesi a causa di persecuzioni, torture, violazioni di diritti umani, conflitti.

Quest’anno gli ospiti dei Progetti SPRAR Vizzini ordinari e minori, gestiti dalla Cooperativa San Francesco ( Vizzini minori gestito in ATI con la Cooperativa Opera Prossima), hanno deciso di celebrare tale ricorrenza “raccontando” la propria cultura attraverso la moda e il cibo.

Nello specifico, nel periodo antecedente alla Giornata mondiale del rifugiato, è stato attivato il laboratorio di sartoria, all’interno del quale sono stati realizzati abiti e accessori tipici della tradizione delle ospiti dello SPRAR di Mineo, che saranno mostrati nel corso di tre diverse sfilate, a cui parteciperanno anche donne e bambine del territorio; la seconda attività avviata è stata il laboratorio culinario in cui gli ospiti dei diversi SPRAR si sono destreggiati tra i fornelli con piatti tipici della loro tradizione al fine di scegliere il menu da offrire alla popolazione locale in occasione delle tre grandi feste della GMDR che saranno celebrate a Raddusa, Vizzini e Mineo; ma anche per un “invito a cena” in cui nei comuni di Vizzini e San Cono le famiglie dello SPRAR inviteranno a cena le famiglie autoctone, aprendo le porte della proprie casa e preparando cibo tipico della loro tradizione; mentre dei comuni di Raddusa e Grammichele i migranti ospiti inviteranno a cena gruppi o associazioni.

Il Programma vedrà pertanto il 19 giugno a Raddusa, all’interno dello SPRAR di via Regina Margherita, l’invito a cena con i ragazzi del Servizio Civile Nazionale - Progetto Meker; il 20 giugno sempre a Raddusa alle ore 20.30 alla Bambinopoli comunale “Dott. G. Seminara” ci sarà una festa con l’esposizione della mostra “Il calore del colore”, la sfilata di moda etnica e la degustazione di cibo etnico; nella stessa giornata a Mineo nel campetto di V.le Francesco Crispi gli ospiti e gli operatori degli SPRAR del Progetto Vizzini ordinari e MSNA si sfideranno in un quadrangolare di calcio.

Il 21 giugno sarà la volta di Vizzini dove, nell’Aula consiliare del Palazzo Comunale, si svolgerà l’incontro “La scrittura come rifugio” a cui interverranno: Maria Rosa Biondo, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Vizzini; Pietro La Rocca, Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Vizzini; Ulisse Privitelli, Referente area immigrazione per la Cooperativa San Francesco; Santina Lazzara, Assistente Sociale della Cooperativa San Francesco e Scrittrice; Maria Rita Tiralosi, Professoressa dell’Istituto superiore “B. Secusio” di Vizzini; e gli scrittori Filippo Bozzali e Salvatore Solarino; seguirà la sfilata di moda etnica e la degustazione di cibo etnico.

Il 22 giugno gli ospiti dello SPRAR di San Cono ospiteranno a cena l’ Associazione sportiva “Sanconitana”; il 23 giugno i beneficiari dello SPRAR di Grammichele ospiteranno, invece, le Associazioni “Albanuova centro antiviolenza” e “Sinestesia”.

L’ultimo evento si svolgerà a Mineo, il prossimo 28 giugno, al Circolo di Cultura “L. Capuana” con l’esposizione della Mostra “Il calore del colore”, i banchetti informativi, la lettura di poesie di artisti locali e dello SPRAR, la sfilata di moda etnica e la degustazione di cibo etnico.

Nei comuni di Vizzini e San Cono le famiglie dello SPRAR inviteranno a cena le famiglie del territorio all’interno della propria abitazione dal 17 al 23 giugno