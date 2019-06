Inserita in Sport il 13/06/2019 da Direttore DATTILO NOIR - GNAZIO CHIANETTA È IL NUOVO ALLENATORE GIALLOVERDE La società A.S.D. Dattilo Noir comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione 2019/20 a mister Ignazio Chianetta. Il nuovo tecnico gialloverde, marsalese con esperienza in diverse categorie, ha vinto il campionato di Eccellenza 2017/18 con il Marsala S.S.D. Proprio con i lilybetani aveva iniziato la scorsa stagione calcistica in Serie D, per poi lasciare la guida tecnica a dicembre.

Mister Chianetta ha trovato, nella mattinata odierna, l’intesa con la società del presidente Mazzara e si è messo sin da subito al lavoro con il Direttore sportivo Giuseppe Scarcella ed il Direttore generale Peppe Sansica per allestire una squadra che possa disputare un dignitoso campionato di Eccellenza.

Al neo tecnico dattilese, la società rivolge i migliori auguri di buon lavoro.



(Nella foto: il Dg Peppe Sansica, mister Ignazio Chianetta ed il Ds Giuseppe Scarcella).