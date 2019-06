Inserita in Sport il 13/06/2019 da Direttore

Trapani Calcio - Il sindaco ha incontrato il presidente del cda

“Rendo noto che nell’ambito delle attività di costante e prudenziale monitoraggio istituzionale poste in essere e da mesi circa le sorti sportive e non del Trapani Calcio – dichiara il Sindaco Tranchida - stamani unitamente all’Assessore allo Sport Abbruscato ed al Presidente del Consiglio comunale Guiana, ho incontrato il presidente del cda della presenta società dr Baglio che, rassicurando sulle azioni intraprese in sede di assemblea del 11/6 (di queste ore pubblicata sul sito della CCIAA Tp), tanto per gli adempimenti relativi all’onere del pagamento dei dipendenti e giocatori quanto per la prossima iscrizione in B, assolutamente auspicabile, non ha sottaciuto la notizia del possibile ingresso di nuovi partner societari”.

Sabato mattina intanto il Sindaco incontrerà il presidente Ghirelli della Lega Pro - con il quale insiste un costante e quotidiano confronto da mesi - per un ulteriore aggiornamento de visu sul complesso quadro sportivo / societario.

L’appuntamento agli sportivi trapanesi tutti alla partita del “cuore” di sabato sera, per quanti impossibilitati a causa del già tutto esaurito allo stadio provinciale, potrebbe anche proporsi a Piazza Vittorio con maxi schermo, argomento oggetto oggi pomeriggio in sede di comitato tecnico in Questura.