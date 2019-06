Inserita in Sport il 13/06/2019 da Direttore Domenica le Jacks ospitano La Loggia per il derby torinese Serie A2 softball: Domenica le Jacks ospitano La Loggia per il derby torinese

Finalmente si ritorna a casa domenica 16 giugno, per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato nazionale di serie A2 di softball, la Reale Mutua Jacks Torino al campo di via Passo Buole ospiterà il Softball La Loggia.

Andrà così in scena il derby torinese, gli spettatori assisteranno ad una bella partita fra due squadre che si conoscono bene, le quali durante questa stagione fra amichevoli ed il match di andata si sono affrontate già diverse volte.

L´inizio della prima partita è previsto per le ore 11, la seconda incomincerà dopo 45 minuti dal termine del primo match.

L´ingresso è libero dallo stadio del baseball di Torino, al civico 82 di via Passo Buole.