Inserita in Cronaca il 13/06/2019 da Direttore LETTURE PORTFOLIO. LETTURE PORTFOLIO. Giordano Marco Riboli Fotoreporter e Autore.

Un´occasione, per fotografi amatori, dilettanti e professionisti, di conoscere Giordano Marco Riboli fotoreporter e autore.



La lettura portfolio è il momento in cui si mostrano i propri scatti, progetti fotografici a persona esterna e competente. Consigliamo Prima di decidere di partecipare di organizzare il modo in cui descriverai il tuo lavoro e, se possibile, prova in anticipo quello che vuoi dire, racconta la storia, fai vivere ciò che ti ha guidato nel tuo percorso e ciò che hai cercato di catturare. E´ sicuramente un´ opportunità di essere te stesso e in seguito valorizzare il tuo lavoro.

A COSA SERVE LA LETTURA PORTFOLIO.

Studenti, semiprofessionisti, professionisti: A chi pensa di dedicare parte della vita alla fotografia anche da professionista, può servire interfacciarsi è una crescita per entrambe le parti che si confrontano, si può valutare il livello personale ma anche del proprio interlocutore, è un momento di dialogo e opportunità.

Amatori e dilettanti:

Riuscire ad avere parere consiglio sul proprio lavoro, da figure professionali che altrimenti non sarebbero di facile accesso, sicuramente aiuta nel rivedere I piani mentali della fotografia e una prima valutazione della fattibilità di poter far diventare la propria produzione un qualcosa in più e forse anche un lavoro.

Quando venerdì 14 giugno ore 18 – 20 venerdì 21 giugno ore 18– 20

Dove Seganti Arreda Via Lazzaro Papi 12 Milano

Durata e specifiche della singola lettura

Ogni lettura durerà fino a 15/20 minuti e il partecipante potrà portare un massimo di 2/3 progetti con massimo 15 immagini ciascuno.

Meglio portare progetti già stampati, ma chi volesse potrà mostrarli anche attraverso supporto digitale (ci sarà allaccio elettrico disponibile).

Costo 25 euro a lettura - Prenotazione obbligatoria, info e prenotazioni Chiama 02 546 0692 - Seganti Arreda Via Lazzaro Papi 12 Milano