A Messina il meeting dei Centri SOS Dislessia Venerdì 14 e sabato 15 giugno al Centro Studi IRIDAC

I Centri SOS DISLESSIA di tutta Italia si incontrano a Messina. Venerdì 14 e sabato 15 giugno, il Centro Studi IRIDAC di via Boccetta (www.iridac.it), ospiterà la formazione di operatori specializzati, psicologi e psicoterapeuti, logopedisti e tecnici dell’apprendimento attivi presso i 18 Centri della Rete SOS Dislessia diretta dalla dott.ssa Valentina Campanella, di cui il prof. Giacomo Stella, tra i maggiori esperti di DSA in Italia, è direttore scientifico.

Il programma della formazione è articolato in due sessioni per ogni giornata. Nella prima sessione - venerdì 14 giugno dalle 9.30 alle 13.00 - relazionerà dott.ssa Chiara Pecini - Università degli Studi di Firenze sul tema “La FE (Funzione Esecutiva) nei disturbi del neuro sviluppo: fra potenziamento e riabilitazione in età prescolare”. Nel pomeriggio invece dalle 14.30 alle 18.00 interverrà la dott.ssa Adele Maria Veste, insegnante di matematica, sul tema “Metodi e strategie per l’apprendimento della matematica”. Sabato 15 giugno nella mattinata è prevista la relazione del prof Gabriele Pallotti - Università di Modena e Reggio Emilia, che parlerà di “Valutazione delle competenze linguistiche dei bambini: la prospettiva di un linguista”. L’ultima sessione dalle 14.30 alle 17.00 vedrà la tavola rotonda sul tema “Nuove Concezione sui DSA e comorbilità” con gli interventi del prof. Giacomo Stella, il dott. Massimo Ciuffo, il dott. Luca Grandi, la dott.ssa Antonella Gagliano. SOS DISLESSIA è una società di servizi che promuove l’attività clinica, riabilitativa ed educativa a favore dei bambini e degli adulti con dislessia evolutiva.