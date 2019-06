Inserita in Politica il 13/06/2019 da Direttore Lo sport per l´inclusione sociale e contro le dipendenze a MAtera Il 12 Giugno 2019, si è tenuta presso il PalaErcole di Policoro(MT), la Manifestazione Sportiva, a corredo del Progetto “Percorsi di Inclusione Sociale”, promosso dall’ A.N.A.S .(Associazione Nazionale di Azione Sociale) e sposato dalla Dirigente Scolastica del I Circolo Didattico Lorenzo Milani di Policoro, Esimia Prof.ssa Agnese Schettini., sotto il coordinamento tecnico del Prof. Giovanni Marino, coadiuvato dalle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia di via Puglia e di via Umbria e supervisionato dalla Presidente Provinciale A.N.A.S., Maristella Pace, dal Presidente A.N.A.S. Craco, Michele D’Amato, dalla Presidente A.N.A.S. Policoro, Mafalda Anna Migliarino e da Rosanna Travascia. I “piccoli atleti” si sono cimentati in una particolare esperienza ludico-motoria. La sinergia creata tra le tenaci insegnanti e il professionale mister Marino, nonostante il caldo, ha consentito ai “meravigliosi campioni” di esibirsi superlativamente in esercizi psicomotori, propriocettivi, attività motoria di base e avviamento all’attività sportiva. La Dirigente Scolastica, le insegnanti e gli allievi sono stati premiati con un Attestato di Partecipazione. L’evento è stato utile e fondamentale per il percorso di crescita e per la formazione globale degli infanti.