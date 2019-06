Inserita in Cronaca il 11/06/2019 da Direttore AVVISO SELEZIONE FIGURANTI PER L´OPERA CAVALLERIA RUSTICANA L´Ente Luglio Musicale Trapanese seleziona 5 figuranti per l´Opera "Cavalleria Rusticana". In particolare, si ricercano donne e uomini preferibilmente di bassa statura, dai 60 ai 75 anni. La selezione si svolgerà giovedì 13 giugno, alle ore 16.00, presso la sede dell´Ente Luglio Musicale Trapanese, Largo San Francesco di Paola 5, Trapani.

Gli interessati dovranno presentarsi provvisti di fotocopia del documento d´identità in corso di validità e del codice fiscale. L´opera Cavalleria Rusticana andrà in scena il 29 e il 31 luglio al Teatro open air "Giuseppe Di Stefano", a Trapani.