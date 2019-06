Inserita in Cronaca il 11/06/2019 da Direttore CALATAFIMI-SEGESTA: I CARABINIERI ARRESTANO INCENSURATO PER POSSESSO DI UNA LUPARA ARMATA CON MATRICOLA ABRASA Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno una pattuglia della Stazione Carabinieri di Calatafimi Segesta, comandata dal Maresciallo DE ROSA, trovandosi a transitare in contrada Gorga, notava un automobilista fermo a bordo strada che, alla guida di una Hyundai, era andato ad impattare autonomamente contro un terrapieno presente a bordo strada, distruggendo la parte anteriore del proprio veicolo. I militari, notando la scena, si fermavano per verificare le condizioni di salute del conducente e della propria compagna, che gli sedeva a fianco, riscontrando l’assenza di feriti ma soli danni alle cose. Nel corso delle operazioni di ausilio e soccorso, i militari si insospettivano per l’atteggiamento eccessivamente nervoso - oltre il comprensibile stato di agitazione derivante dall’aver appena avuto un incidente - del conducente, identificato in BATTAGLIA Girolamo, domiciliato a Calatafimi Segesta nei pressi del luogo del sinistro stradale, e decidevano pertanto di procedere ad una perquisizione personale e veicolare, ma ottenendo esito negativo. I militari operanti tuttavia non convinti dell’esito delle due perquisizioni, decidevano di portarsi ugualmente presso l’abitazione del BATTAGLIA per approfondire il controllo, stavolta domiciliare. Solo a questo punto si riusciva a evidenziare che l’istinto dei militari, fondato sul mero sospetto, non sbagliava. Nella camera da letto infatti, ben occultata sotto il letto, i Carabinieri trovavano un fucile a canne mozze del tipo “lupara” con matricola abrasa e due colpi già in canna, pertanto già pronta a sparare. Constatato il rinvenimento della pericolosa arma da fuoco perfettamente funzionante, i militari traevano in arresto BATTAGLIA Girolamo, pensionato incensurato classe ’42, per detenzione di arma clandestina (art. 23 L. 110/75). Dopo il foto-segnalamento effettuato negli uffici della Compagnia Carabinieri di Alcamo e d’intesa con l’Autorità Giudiziaria trapanese, i Carabinieri provvedevano ad accompagnare in stato di arresto il BATTAGLIA presso il carcere di Trapani, ove permarrà quantomeno fino alla convalida dell’arresto.

Trapani, 11 giugno 2019