Inserita in Cronaca il 10/06/2019 da Direttore Firma protocollo ´Spiagge sicure´ Nella mattinata odierna il Prefetto di Trapani, dott. Tommaso Ricciardi e i Sindaci dei Comuni di Castelvetrano e Favignana hanno sottoscritto i Protocolli d´Intesa relativi all´iniziativa "Spiagge Sicure - Estate 2019", finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell´abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva. A ciascuno dei suddetti Comuni, è stato concesso dal Ministero dell’Interno un contributo pari a 42 mila euro, destinato a progetti, positivamente valutati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, tesi a rafforzare e rendere più incisiva l´attività di contrasto all´abusivismo commerciale delle polizie locali, durante il periodo estivo, e a promuovere campagne informative per accrescere fra i consumatori la consapevolezza dei danni derivanti dall´acquisto di prodotti contraffatti. I protocolli oggi sottoscritti prevedono, tra l’altro, l´impegno dell’Ente Beneficiario a produrre specifici report quindicinali sull´attività svolta, nonché una relazione finale sugli esiti dell’iniziativa.