Inserita in Cronaca il 10/06/2019 da Direttore INCENDIO SULLA MONTAGNA DI ERICE: SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO, RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE Col passare delle ore si va normalizzando la situazione sulla montagna di Erice dopo l’incendio partito dalla località Piano Guastella poco prima delle 13 di oggi, che alimentato dal vento di scirocco, ha interessato una vasta area lungo le pendici della montagna ericina. La strada Provinciale di accesso ad Erice, lato funivia, che era stata momentaneamente chiusa al traffico veicolare intorno alle 13,30, è stata gradualmente riaperta al transito nel pomeriggio. Tempestivo l’intervento della Protezione Civile, della Forestale, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale, di Polizia e Carabinieri nonché delle diverse associazioni di volontariato che collaborano con il Comune nella gestione dell´emergenza per limitare i danni dell’incendio. Alle operazioni di spegnimento ha partecipato anche un Canadair intervenuto prontamente sul posto. L’allerta resta sempre molto alta considerato che le condizioni meteo sono critiche anche per la giornata di domani. L´Assessore alla Protezione civile - Gian Rosario Simonte

