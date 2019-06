Inserita in Cronaca il 10/06/2019 da Direttore Un percorso alla scoperta delle produzioni di eccellenza. Il 16 giugno a Nubia: ´Aglio Rosso Experience´ Un´esperienza unica alla scoperta di una delle produzioni d´eccellenza del territorio trapanese: quella dell´Aglio rosso di Nubia, con la raccolta manuale dell´aglio novello, visite guidate, incontri con i produttori, percorsi in bici, degustazioni e tanto altro. Questa l´interessante iniziativa in programma domenica 16 giugno a Nubia, promossa dalla Cooperativa Agricola RossoNubia, organizzata dal Centro di cultura gastronomica "Nuara - Cook Sicily" in collaborazione con Slow food - Condotta di Trapani.

L´Aglio rosso di Nubia, presidio slow food noto in tutto il mondo per il suo sapore inconfondibile e per le sue straordinarie proprietà salutari e nutritive, sarà il protagonista dell´evento che ha l´obiettivo di preservare e far conoscere questa eccellenza del territorio, coltivata secondo metodi tradizionali nella splendida area della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco.

I partecipanti potranno vivere l´esperienza unica della raccolta manuale sui campi dell´aglio rosso novello di Nubia; conoscere storie, tradizioni, tecniche di coltivazione dal racconto diretto dei produttori locali; visitare la fattoria e l´azienda agricola della Cooperativa "RossoNubia"; visitare la Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco accompagnati da guide esperte del WWF; degustare specialità gastronomiche a base delle produzioni tipiche locali; scoprire le Saline in bicicletta; e cimentarsi con la tradizionale intrecciatura dell´aglio.

L´evento, che si terrà domenica 16 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19.30 presso la fattoria Rosalba Gallo (Via Garibaldi, 8 – Nubia, Paceco), è ad ingresso libero, con alcuni servizi extra a pagamento. Per partecipare è possibile prenotare le attività in programma sul sito www.agliorossoexperience.it.