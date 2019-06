Inserita in Sport il 10/06/2019 da Direttore Dalla Toscana la Reale Mutua Jacks Torino torna con un pareggio complicato Dalla Toscana la Reale Mutua Jacks Torino torna con un pareggio complicato, condizionato dall´infortunio accaduto alla lanciatrice Marta La Montagna all´inizio della prima gara, che ha modificato l´iniziale line-up granata. Al suo posto entra Elisa Bianchi.

Questa situazione rimette in gioco il Softball Liburnia, che segna due punti nel 3° inning e vince il primo incontro per 5-4.

Nella seconda gara l´utility Barbara Gallo-Trucco è la lanciatrice scelta a sostituire quella infortunata.

La numero 34 torinese, che in alcuni try-out pre-stagionali aveva giocato anche dalla pedana, sostituisce nel migliore dei modi la sua compagna di squadra.

Nel terzo inning il ribaltone livornese che passa in vantaggio sul 5-4, ma nel 5´, 6´ e 7´ gioco arriva il contro sorpasso da parte delle #Jacks, che grazie a sei punti messi a segno dal suo attacco, gli permette di vincere la partita per 10-5 . Bisogna fare i complimenti a queste ragazze, che nonostante gli episodi negativi, sono riuscite a fare quadrato grazie alla forza del gruppo, rimettendo in piedi un match che sembrava essere già compromesso.

Ora si attendo gli accertamenti medici per stabilire l´entità dell´infortunio del numero 12 della squadra di #Torino.