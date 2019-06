Inserita in Economia il 10/06/2019 da Direttore La disoccupazione in Sicilia non smette di crescere uno studio della Commissione UE È di poco più di un mese fa l´uscita diche mostra un´immagine desolante della Sicilia: è tra le regioni europee con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Fanno peggio due regioni della disastratissima Grecia, Ceuta e Melilla (enclavi spagnole in Marocco) e Guadalupa, territorio francese nei Caraibi. È la terzultima regione d´Europa su ben 500.

Non solo, ma le cose stanno peggiorando. Rispetto al 2017, nel 2018 i giovani disoccupati (con un´età tra i 15 e i 24 anni) sono cresciuti dal 52,9 al 53,6%. La media UE è del 15,2%. Il dato siciliano è tre volte e mezzo più alto di quello europeo.

insieme a Crotone , con una disoccupazione che nel 2018 è arrivata al 27,6%. In calo, questa, rispetto al picco del 31,5% del 2015, ma comunque altissima. Ma anche guardando i dati sulla disoccupazione generale, la Sicilia è in una situazione allo stesso tempo cronica e critica: nel mezzogiorno quasi una persona su cinque è disoccupata, un dato tre volte più alto rispetto al Nord. Agrigento ha la maglia nera italiana, con una disoccupazione che nel 2018 è arrivata al 27,6%. In calo, questa, rispetto al picco del 31,5% del 2015, ma comunque altissima.

Il problema della disoccupazione e della povertà del meridione esiste da quando esiste l´Italia, ma negli ultimi anni le cose paiono andare ancora peggio: colpa della crisi, che continua a chiudere imprese e attività commerciali, e dell´esodo massiccio di giovani e di cervelli, che impoveriscono ulteriormente il territorio di competenze. E la politica, come dimostra il caso drammatico dell´Ilva di Taranto, sembra non avere soluzioni.

maggior numero di migranti italiani verso l´estero . Da sempre, la Sicilia è terra di emigrazione, e continua ad esserlo anche oggi. I siciliani, da sempre, sono abituati a vivere con la valigia in mano. Nel 2017, ad esempio, sono stati oltre 10.600 quelli che si sono trasferiti all´estero, e quasi altrettanti sono emigrati verso il nord o il centro. Agrigento e Catania sono le province da cui parte il

C´è però un barlume di speranza. Se il presente ha portato molti cambiamenti negativi all´isola, ha anche introdotto alcune innovazioni positive. Ad esempio, le nuove tecnologie hanno portato a una piccola ma significativa ondata di nuove imprese, start-up, come vengono oggi chiamate, specializzate nel lavoro online e in settori innovativi. Grazie, appunto, alla tecnologia, possono bypassare lo storico problema di marginalità dell´isola, dato che trovarsi alle pendici dell´Etna o in pieno centro a Milano su internet è la stessa cosa. Ciò che conta sono le capacità e le idee.

E così ecco che tanti giovani (e pure meno giovani) siciliani si fanno strada con imprese digitali innovative. Studiano, magari in altre zone d´Italia o all´estero, e poi tornano con la mente fresca e la voglia di aprire una propria azienda.

Può la Sicilia risolvere il problema della disoccupazione grazie a questi nuovi lavori digitali? Sembra difficile, dato che i numeri sono ancora relativamente piccoli e siamo ben lontani dal fare dell´isola una Silicon Valley italiana. Ma è un segno di vivacità importante, che fa sì che alcuni ottimi cervelli restino nella regione.