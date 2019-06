Inserita in Politica il 09/06/2019 da Direttore

Il primo Pride di Volt Messina

Lo StrettoPride è stato il primo Pride di Volt Messina! La sezione Messinese del Movimento Viola (il primo Movimento Politico ad esser stato ufficialmente ammesso al Pride Nazionale) ha sfilato all´interno della parata che si è mossa da Piazza Antonello fino a Piazza Unione Europea.





Una manifestazione particolarmente importante per il gruppo Messinese, che segna la sua ufficiale "discesa in piazza" al fianco di una delle battaglie più importanti: la parità di Diritti e Libertà per tutti, valori fondanti per Volt. Una discesa in piazza che ha anche segnato il "battesimo" del metodo d´azione varato da Volt Messina, che vuole concentrarsi in una costante e continua partecipazione alla vita delle diverse parti sociali, al fine di dar loro una voce il più possibile diretta sullo scenario Politico.

Messina ha dimostrato di essere una città aperta e dal grande potenziale, al contrario delle voci circolate nelle settimane precedenti il Pride e dei vari intoppi amministrativi che hanno, in tutti i modi, cercato di ostacolare una manifestazione di Libertà e Diritti, la risposta chiara e forte data ieri dal corteo è stata unanime ed è la risposta di una città che rispetta le libertà, di una città evoluta, di una città non prepotente e con una dignità da tutelare, di una città che sa rispondere con orgoglio a chi tenta di strumentalizzare le libertà accostandole al caos, a chi ha tentato negli scorsi mesi di mettere in discussione i diritti acquisiti con cotanta fatica e sangue, una città, una COMUNITA´ DI PERSONE, che hanno dimostrato che c´è un´alternativa.





Libertà=Pace e Sviluppo, in questo assunto crediamo fortemente, essere presenti al primo Pride dello Stretto è per noi motivo di orgoglio, un primo passo nella realizzazione di una capillare presenza con le comunità e con le persone, per tornare a dar voce a chi voce non ha.





Nel ringraziare l´intera organizzazione del Pride dello Stretto ed augurandoci che possano essere portate avanti altre iniziative che mirino a garantire la parità di Diritti e Libertà, ci auguriamo che la parata di ieri possa essere un importante passo verso una nuova coscienza e consapevolezza che ci porti a pensare ed applicare soluzioni che garantiscano a tutti pari diritti e libertà.