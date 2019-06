Inserita in Cronaca il 09/06/2019 da Direttore

SPIAGGE E FONDALI PULITI 2019

Si è regolarmente svolta stamane la tappa selinuntina della campagna nazionale di Legambiente “Spiagge e Fondali Puliti 2019”, originariamente in calendario lo scorso 25 Maggio e rimandata per la pioggia.

Guidati dai soci del Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano due gruppi di volontari hanno pulito la spiaggia in prossimità dell’acropoli lato Marinella e del lido Mokambo lato Triscina; probabilmente il primo forte caldo ha scoraggiato parte dei volontari che alla vigilia avevano dato la disponibilità, purtuttavia ha consentito ai partecipanti di effettuare un buon lavoro facilitato, per l’intervento spontaneo in precedenza di cittadini e turisti e dal lato di Marinella dai lavori in corso per il rifacimento della recinzione del parco archeologico: probabilmente per facilitarsi l’attraversamento della spiaggia la ditta esecutrice dei lavori ha spianato tutte le piccole dune presenti riempiendo l’alveo della foce del gorgo Cottone ( si intravedono attualmente solo le cime di alcuni arbusti) e probabilmente seppellendo sotto la sabbia “rifiuti” non solo vegetali presenti in abbondanza sull’arenile.

L’iniziativa, ovviamente come tutte le altre di Legambiente, non ha voluto né poteva essere esaustiva ma semplicemente indicativa e da modello comportamentale per i già numerosi bagnanti che affollano le spiagge selinuntine.

L’auspicio è che la nuova amministrazione , ben rappresentata all’evento dal Vicesindaco e dall’Assessore del ramo , recepisca i suggerimenti forniti dai responsabili del Circolo Legambiente ed in particolare:

- attrezzare tutto il litorale di gruppi di idonei cassonetti per la raccolta differenziata,

- attivare il servizio di ritiro periodico dei rifiuti raccolti nei cassonetti;

- attivare il servizio di vigilanza da parte di vigili urbani “ambientali”, appositamente addestrati , per la verifica costante del corretto utilizzo dei cassonetti da parte dei cittadini e di verifica del corretto e puntuale ritiro dei rifiuti da parte della ditta incaricata .





Prossimo appuntamento Domenica 16 Giugno 2019 ore 9,30: Visita guidata della chiesa della SS. Trinità di Delia e della vicina Necropoli di Marcita ( in collaborazione con il gruppo “Castelvetrano da scoprire“).