Inserita in Cronaca il 08/06/2019 da Direttore GIOSTRE GRATIS PER UN GIORNO PER 200 BAMBINI "Successo dell’iniziativa di solidarietà".



Ha riscosso grande successo di partecipazione e gradimento l’iniziativa promossa da Francesco Foggia, attuata nel pomeriggio di ieri nel lungomare San Vito di Mazara del Vallo “Giostre gratis per un giorno” grazie anche alla collaborazione di alcune associazione di volontariato ed il signor Claudio Lanzoni proprietario del luna park installato in un’area privata del lungomare. “Siamo arrivati alla 10° edizione di questo meraviglioso evento di veri valori umani che ancora una volta ha riscosso grande successo, ed è stato un bel pomeriggio di gioia e spensieratezza – ha commentato Francesco Foggia -. Associazioni, diversamente abili e bambini hanno potuto assaporare la gioia delle giostre in maniera gratuita in un pomeriggio di forte aggregazione sociale. Di questo ringrazio il proprietario del luna park e Alessandro Aiello ed altri volontari, sempre attenti alle tematiche sociali”. Soddisfazione è stata espressa inoltre da tutti gli educatori accompagnatori e familiari presenti . Contenti per il successo dell’iniziativa Alessandro Aiello ed il gestore delle giostre Claudio Lanzoni, uno dei proprietari del luna park. “ – hanno assicurato in comune accordo con Francesco Foggia – che sarà ripetuta anche negli anni a venire”.

Mazara del Vallo, 8 giugno 2019

Nb: Nella foto da dx verso sx Francesco Foggia, le famiglie con i propri figli ed Alessandro Aiello.