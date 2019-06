Inserita in Cronaca il 08/06/2019 da Direttore

GUIDALOCA: I CARABINIERI EFFETTUANO CONTROLLI AI LIDI. SEQUESTRATI ALIMENTI, ELEVATE MULTE SALATE E CHIUSURA DI UNO STABILIMENTO BALNEARE

Nella mattina di venerdì 7 giugno i Carabinieri della Compagnia di Alcamo, supportati dai Carabinieri del N.A.S. di Palermo e del N.I.L. di Trapani, hanno fatto un massiccio accesso ispettivo alla spiaggia di Guidaloca, sottoponendo ad un controllo molto dettagliato tutti i lidi già attivi.

I risultati sono stati assolutamente gratificanti poiché salatissime sono state le sanzioni comminate e, in un caso, si è addirittura arrivati alla chiusura con effetto immediato ed a tempo indeterminato di uno stabilimento balneare.

Andando con ordine: ad uno dei tre lidi veniva contestata la presenza di prodotti alimentari privi di etichettatura e non tracciabili, per cui si procedeva ad elevare una sanzione di 1.500 euro con contestuale sequestro di 18,5 kg di pesce vario - in particolare gamberoni, calamari e seppie - e 2 kg di broccoli) nonché l’omessa comunicazione all’autorità sanitaria delle variazioni planimetriche e della tipologia produttiva effettuata: in pratica sul retro del bar era stato attivato un laboratorio di cucina per la preparazione di cibi cotti e pietanze varie in difformità a quanto indicato nella registrazione sanitaria, illecito per cui è prevista una sanzione di 1000 euro.

Al secondo lido invece venivano elevate sanzioni complessive di ben 9.033 euro per l’assenza di registrazione sanitaria, di S.C.I.A. per la somministrazione di cibi e bevande e di licenza per lo svolgimento di attività di stabilimento balneare.

In base a quest’ultima violazione è stata notificata dai militari della Compagnia di Alcamo, guidati in loco dal Comandante della Stazione Carabinieri territorialmente competente, Maresciallo Pietro FLORENO, l’ “ordinanza di chiusura attività con effetto immediato e a tempo indeterminato”.

Lo stabilimento balneare, aperto e presente da molti anni a Guidaloca, infatti, era autorizzato solamente al montaggio di una struttura in legno removibile e non all’esercizio dell’attività commerciale di stabilimento balneare né tantomeno alla somministrazione di cibi e bevande.

Nel terzo lido attivo, invece, non sono state elevate sanzioni amministrative o pecuniarie.

Dato da rilevare positivamente è il fatto che il Nucleo Ispettorato del Lavoro non abbia comminato alcuna sanzione per lavoro nero, posto che tutti i dipendenti trovati sul posto erano assunti con regolare contratto di lavoro.

I controlli agli stabilimenti balneari verranno effettuati fino al termine dell’estate dai militari della Compagnia di Alcamo con il supporto di N.A.S. e N.I.L. e riguarderanno tutte le zone balneari del territorio di competenza (compresi i comuni di Castellammare del Golfo, Alcamo Marina, Custonaci e San Vito lo Capo), al fine di assicurare - ai turisti e ai dipendenti - che siano concretamente realizzate delle condizioni igienico-sanitarie e lavorative dignitose e in accordo con la legge.





Trapani, 08 giugno 2019