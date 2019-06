Inserita in Sport il 08/06/2019 da Direttore Pall.Trapani: Inaugurato il campetto esterno al PalaConad Questa mattina, in occasione della quinta edizione dell’evento di streetball “Conad Youth Tournament”, è stato inaugurato il campetto di basket antistante al PalaConad. Un progetto di riqualificazione urbana iniziato alcuni mesi fa, ideato dall’associazione Trapani per il Futuro coadiuvata attivamente dalla Pallacanestro Trapani e dal supporto del Comune di Trapani. Nei lavori di riqualificazione, per valorizzare ancor di più una area pubblica, oltre all’installazione dei canestri, sono stati realizzati due murales che fanno da cornice al campetto. Nel corso dell’inaugurazione sono intervenuti Davide Lamma, direttore generale della Pallacanestro Trapani, il sindaco del Comune di Trapani Giacomo Tranchida e Dario Lo Giudice, presidente dell’associazione Trapani per il Futuro.

DICHIARAZIONI

Davide Lamma: «Dare un contributo attivo al territorio di Trapani è una nostra priorità. Questo progetto rappresenta una speranza soprattutto per i giovani trapanesi. Poter vedere dei ragazzi divertirsi attraverso un nostro contributo non può che renderci felici del lavoro svolto: il tentativo di sviluppare il movimento cestistico trapanese passa anche da queste iniziative». Giacomo Tranchida: «Questo campetto vale tanto per la città di Trapani. Rappresenta il lavoro di una comunità che si è sbracciata ed ha lavorato ardentemente per costruire e portare a termine un progetto per il bene comune. Avere delle realtà che con spirito propositivo e costruttivo supportano la politica aiuta certamente tutti quanti».

Dario Lo Giudice: «Mi complimento in primis con tutti i soci dell’associazione che rappresento per il grande lavoro svolto in questi mesi, per noi è un piacere poter dare alla città di Trapani uno strumento di crescita collettiva quale può essere questo campetto. Non ci vogliamo fermare qui, abbiamo voglia di fare tanto altro e continueremo a lavorare per riqualificare la zona. E’chiaro che per far ciò occorre quanto più aiuto possibile».