ALCAMO: DOMANI SABATO 8 GIUGNO IL SINDACO, DOMENICO SURDI INCONTRA LA CITTADINANZA ALCAMESE Domani pomeriggio alle ore 18:00, in Piazza Ciullo il Sindaco, Domenico Surdi incontrerà la cittadinanza alcamese per parlare delle cose già fatte, di quelle che si stanno facendo e di quelle ancora da fare.

Dichiara il Primo Cittadino “sono passati tre anni dalla mia elezione, sono state affrontate tante sfide ed emergenze ma non abbiamo mai smesso di guardare avanti per costruire la Città che vogliamo per noi e per i nostri figli. Sabato vi aspetto per condividere con tutti voi, cari concittadini, alcuni momenti particolari di questa storia e poi ripartire con più energia e slancio per il nostro territorio!”