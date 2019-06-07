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Inserita in Cronaca il 07/06/2019 da Direttore

IL PREFETTO DI TRAPANI IN VISITA ALLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI

IL
NELLA MATTINATA DI OGGI, IL DOTT. TOMMASO RICCIARDI HA VISITATO LA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI. A FARE GLI ONORI DI CASA, IL CAPITANO DI VASCELLO (CP) FRANCO MALTESE, CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI TRAPANI.
NEL CORSO DELL’INCONTRO, IL PREFETTO HA VISITATO LA SALA OPERATIVA, CENTRO NEVRALGICO DEL COORDINAMENTO DEI SOCCORSI IN MARE E HA AVUTO MODO DI CONOSCERE DA VICINO LE MOLTEPLICI ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE ED OPERATIVE SVOLTE DALLA CAPITANERIA DI PORTO ED IL RUOLO RICOPERTO DA QUEST’ULTIMA NELL’AMBITO DELLA REALTÀ TRAPANESE, INTRATTENENDOSI CON IL PERSONALE MILITARE CHE VI OPERA.
IL PREFETTO HA, INOLTRE, PRESO PARTE ALLA CERIMONIA DI CONSEGNA DI VARIE ONOREFICENZE AL PERSONALE MILITARE.
A CONCLUSIONE DELLA VISITA, IL PREFETTO HA AVUTO PAROLE DI VIVO APREZZAMENTO PER IL LAVORO SVOLTO DALLA CAPITANERIA DI PORTO DI TRAPANI.

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