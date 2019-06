Inserita in Economia il 07/06/2019 da Direttore Quote tonno, Miccichè: ´A Favignana andati in fumo 80 posti di lavoro e 700 mila euro di investimenti´ "Ieri sera sono stato a Favignana per incontrare i pescatori e i cittadini. Quello che ho sentito è rancore, rabbia: qui la Lega e Matteo Salvini hanno fatto il pieno di consensi in campagna elettorale e poi hanno preso in giro tutti con le quote tonno".

Così il commissario regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, in un post su Facebook, dopo avere tenuto ieri a Favignana un comizio molto partecipato sull´emergenza delle quote tonno e avere incontrato pescatori e cittadini.

"Ottanta posti di lavoro persi e 700 mila euro di investimento privato andati in fumo: questi sono i numeri causati dal taglio delle quote tonno in Sicilia. La decisione - ha concluso Miccichè - provocherà la chiusura della tonnara di Favignana",