Inserita in Sport il 07/06/2019 da Direttore Il Manager Sportivo è una figura fondamentale per il tennista Per il tennista che vuole raggiungere degli obiettivi importanti, una delle figure fondamentali, oltre a quelle familiari, è il manager sportivo. Negli anni una delle agenzie più importanti, in fatto di ufficio stata e sponsorizzazioni, è quella rappresentata da Alessio Sundas. L´aspetto delle sponsorizzazioni, in particolare nella parte iniziale della carriera, risulta determinante per il tennista. Proprio l´agente Alessio Sundas, si è guadagnato uno dei primi posti a livello mondiale, grazie al grande lavoro della sua agenzia, che supporta l´atleta da ogni punto di vista. Il rapporto che il tennista viene a creare con il proprio agente, gli consente di sentirsi tutelato completamente. Il lavoro del manager sportivo Sundas può essere rimarcato da ogni singolo atleta da lui rappresentato professionalmente, grazie ad un´agenzia formata da un´equipe altamente qualificata, formata da avvocati e professionisti della comunicazione, che consentono di tutelare e far sentire l´atleta in una botte di ferro.