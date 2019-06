Inserita in Cronaca il 07/06/2019 da Direttore Prestigioso traguardo per la marsalese Margherita Adamo La brava e bella conduttrice è stata chiamata alla guida di "Easy Driver", lo storico programma su Raiuno dedicato al mondo itinerante delle quattro ruote. Per Margherita Adamo si tratta di un meritato riconoscimento alla sua professionalità. In passato la Adamo ha preso parte alla trasmissione di Retequattro "Donnavventura".