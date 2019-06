Inserita in Cultura il 07/06/2019 da Direttore SI CELEBRA A MARSALA LA FESTA IN ONORE DI SANT’ANTONIO DI PADOVA Dal prossimo 10 giugno avrà inizio a Marsala il triduo in preparazione alla Festa di Sant’Antonio da Padova che si celebrerà il prossimo 13 di giugno. A coordinare le iniziative di carattere religioso che si svolgeranno nella chiesa ubicata nell’omonima piazzetta di Sant’Antonio, è don Marco Renda, arciprete di Marsala. Durante il Triduo di preparazione (10-11-12 giugno) la Santa Messa sarà alle ore 19,00 e sarà preceduta dalla recita del Santo Rosario (ore 18,30). Il giorno della Festività, ovvero il 13 giugno, tre le Sante Messe in programma e specificatamente alle ore 9,30, alle 11,00 e nel pomeriggio alle 19,00. Durante le Celebrazioni Eucaristiche verranno benedetti i pani di Sant’Antonio che poi saranno distribuiti ai fedeli. Ogni Messa, così per come avviene nel triduo sarà preceduta, mezz’ora prima, dalla recita del Santo Rosario.

Marsala lì 7 giugno 2019