DOMENICA 9 GIUGNO IL GIRO DI SICILIA AD ALCAMO.

Inserita in Sport il 07/06/2019 da Direttore

APPUNTAMENTO IN PIAZZA CIULLO A PARTIRE DALLE ORE 10.00, UNA FESTA SPORTIVA E CULTURALE

Anche quest’anno l’Amministrazione Surdi ha collaborato con la Veteran Car Club Panormus, il più antico club in Sicilia, per la manifestazione “Giro di Sicilia”, nonché la XXXIX edizione della “La Sicilia dei Florio”.

La manifestazione che ha preso il via il 5 giugno lungo le strade siciliane, con l’attraversamento di alcuni dei luoghi più belli ed interessanti della Sicilia, farà tappa ad Alcamo domenica 9 Giugno; a partire dalle ore 10:00 in Piazza Ciullo sfileranno oltre 200 autovetture d’epoca con il seguente percorso: arrivo da via Gammara, C/so Generale Medici, Piazza De Carolis, Corso VI Aprile con arrivo in Piazza Ciullo dove ci sarà una breve sosta per dare modo alla Giuria di procedere alla premiazione, l’Amministrazione premierà le varie categorie di auto con il premio di eleganza e l’auto “best the show”, oltre a consegnare alcuni prodotti enogastronomici locali.





Dichiara l’assessore allo Sport del Comune di Alcamo, Vito Lombardo “siamo orgogliosi di poter ospitare, ancora una volta, nella nostra Città il Giro di Sicilia con le sue bellissime auto storiche, un’attrattiva sia per gli appassionati che per i curiosi ed i turisti presenti nel nostro territorio. Un plauso ed un ringraziamento all’associazione alcamese la “Scuderia del Castello” che, collaborando con il Veteran Car Club Panormus, partecipa con i suoi 5 equipaggi allo storico Giro di Sicilia e permette alla nostra Città di prendere parte ad una manifestazione sportivo/automobilistica che, negli anni, è diventata sempre più rilevante, emozionante, davvero uno spettacolo per tutti!”