Inserita in Politica il 07/06/2019 da Direttore ANAS adegua lo statuto quale rete associativa A seguito dell´indizione del convocazione del congresso straordinario nazionale, i delegati eletti dalle regioni, avanti al Notaio, hanno approvato le modifiche statutarie imposta dalla dal decreto legislativo 117/17.



Tra le principali modifiche apportate è la RETE ASSOCIATIVA cosi come previsto dalla legge.



Il Presidente Nazionale nell´apertura del congresso ha sottolineato le nuove sfide che attendono l´associazione nel prossimo futuro ed in particolare il fatto che essendo rete associativa, alla luce del d.l.gvo 117/17 ed in particolare, ha precisato, con l´attivazione del Registro Unico Terzo Settore (RUTS) si potranno affiliare non solo le Associazione di promozione sociale ma anche le organizzazioni di volontariato, gli enti filantropici, le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso, le fondazioni e le imprese sociali.



Ha precisato, inoltre, che oggi piu che mai serve che i presidenti provinciali e zonali, sentinelle sul territorio, dovranno svolgere un lavoro sia di informazione che di sensibilizzazione sia sulla riforma che sugli obblighi imposti dalla legge.



Finita la relazione del presidente si è proceduto all´approvazione alle modifiche statutarie che sono state approvate all´unanimità.