Inserita in Economia il 06/06/2019 da Direttore Legge sulla Pesca. Rizzotto ´Straordinario strumento per rilancio economico´ "La nuova legge organica per la pesca è uno straordinario strumento per il rilancio economico e produttivo di uno dei settori tradizionalmente più importanti dell´economia siciliana. Un importante risultato raggiunto frutto del lavoro svolto dalla Commissione attività produttive con l´impulso del Governo. E´ una legge che permetterà di dare nuova linfa non soltanto ai pescatori e agli armatori ma anche a tutti coloro che con spirito di iniziativa imprenditoriale hanno avviato e stanno avviando nuove attività legate alla pesca al mare e alla costa come la pesca turismo."

Lo ha dichiarato Tony Rizzotto, deputato regionale della Lega per Salvini premier e componente della III Commissione dell´Assemblea Regionale Siciliana.