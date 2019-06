Inserita in Sport il 06/06/2019 da Direttore I Pattinatori Trapanesi in questo week-end a Solarino per il Campionato Regionale Strada Secondo la tesi ad oggi più accreditata il toponimo Solarino deriva dal siciliano “sularinu”, che significa "solitario", secondo altri autori, invece, il toponimo è di origine latina derivando dalla parola solaris o solarium che significa "soleggiato", riferito alla posizione geografica del territorio, sta di fatto che tra l’8 ed il 9 Giugno si attendono punte di 34° proprio a Solarino in provincia di Siracusa nella nostra bella e solare Sicilia dove si svolgerà il Campionato Regionale Strada di Pattinaggio Corsa e Velocità indetto dal comitato regionale FISR Sicilia ed organizzato dalla A.S.D. Olimpiade Pattinatori Siracusa ed aperto a tutte le categorie.

Sabato 8 Giugno alle ore 15.00 avranno inizio le gare dedicate alle categorie Primi Passi, Giovanissimi ed Esordienti; Domenica 9 Giugno alle ore 9.00 sarà la volta delle gare dedicate alle categorie Ragazzi 12, Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores e Master. L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi sarà presente con i seguenti Atleti:

Samuele Strazzera – Primi Passi M Gaia Cavataio – Giovanissimi F Nicolas Incandela – Esordienti M Giacomo Gammicchia – Esordienti M Di Bella Adriano – Esordienti M Greta Sarracino – Ragazzi 12 F Sofia Palumbo – Ragazzi 12 F Jennipher Criscenti – Ragazzi F Kevin Candela - Ragazzi M Mattia Romano – Allievi M Elena Tartamella – Juniores F Chiara Maradei – Juniores F Coach Valentina Incandela

