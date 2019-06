Inserita in Cronaca il 06/06/2019 da Direttore Dono di un tavolo di ping pong da parte ACLI ai detenuti La presidenza provinciale ACLI ha donato un tavolo di ping pong per i detenuti della Casa Circondariale di Trapani "Pietro Cerulli" al fine di consentire loro di implementare il materiale ludico ricreativo in vista della stagione estiva dove potranno stare all´aperto trascorrendo qualche ora presso i cortili d´aria facendo attività fisica. Presenti alla consegna il Comandante di reparto Giuseppe Romano, l´educatore Ranieri Barchigiani e la Presidente ACLI Giovanna D´Antoni, i Vice Pres, Giuseppe Peralta e Basiricò Francesco, la direttrice del patronato Marilena Ciotta, la responsabile coordinamento donne Francesca Spada e la responsabile Gioventù Aclista Federica Sugameli, tutti felici di poter dare un momento di gioia a chi è ristretto presso il carcere di Trapani.