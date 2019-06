Inserita in Cronaca il 06/06/2019 da Direttore Infanzia in gioco ospita incontro sull´allattamento Lo Spazio Infanzia in Gioco di Erice, presso l´Asilo Nido comunale di via Cosenza, ha ospitato oggi pomeriggio un incontro (in)formativo per operatori sanitari e genitori sul tema dell´allattamento a cura de La Leche League Italia.

La Leche League Italia Onlus (Lega per l’allattamento materno) è un´associazione di volontariato, apolitica, e aconfessionale. Fondata nel 1956 negli Stati Uniti, è oggi un’autorità riconosciuta a livello internazionale ed è presente in 70 Paesi con circa 6500 consulenti. LLL Italia siede al Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell’allattamento al seno del Ministero della Salute.

L´incontro è stato condotto dalla consulente de La Leche League Italia, Ludmilla Wolf che ha illustrato ai partecipanti come proteggere, incoraggiare e sostenere l´allattamento dalla nascita alle prime settimane, affrontando le problematiche che possono insorgere.