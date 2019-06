Inserita in Politica il 06/06/2019 da Direttore Orchesta Sinfonica Siciliana: Il SI.NA.L.P. chiede le dimissioni del Sovraintendente Ester Bonafede Ancora una volta la politica spazza via la meritocrazia.



La Federazione Nazionale Scuola e Formazione del SI.NA.L.P., chiede a gran voce le immediate dimissioni della neo eletta Sovraintendente della FOSS, Ester Bonafede. Non e´ più tollerabile che la meritocrazia venga puntualmente elusa dalle logiche della vecchia politica siciliana. Nonostante si siano candidati esponenti di rilievo del mondo musicale e culturale anche di livello internazionale, la scelta della politica siciliana e´ incredibilmente ricaduta su l´ex assessore centrista del governo Crocetta, già nota per la disastrosa gestione della FOSS.