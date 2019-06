Inserita in Economia il 06/06/2019 da Direttore Salvaguardia della tonnara di Favignana L´Ars approva un ordine del giorno di DiventeràBellissima: «Sia riformulato il decreto ministeriale sull´attribuzione delle quote»



PALERMO. «Il decreto nazionale del 30 maggio di attribuzione delle quote tonno prevede una distribuzione poco ragionata e pertanto deve essere ritirato e riformulato, verificando con maggiore attenzione le necessità oggettive dei territori con una riassegnazione delle quote destinate alla Sicilia e in particolare a Favignana».

È quanto sollecita un ordine del giorno presentato dal gruppo di DiventeràBellissima e approvato dall´Ars, con l´obiettivo di «salvaguardare le attività connesse alla Tonnara di Favignana e gli investimenti già avviati con l´assunzione di personale».

I deputati regionali Alessandro Aricò, Giusy Savarino, Giorgio Assenza, Pino Galluzzo e Giuseppe Zitelli sottolineano: «Con l´arrivo di nuovi investitori del settore ittico Favignana si è aperta a un nuovo sviluppo con il ritorno dopo tanti anni alla lavorazione del tonno. Uno sviluppo avversato dal recente decreto ministeriale, che ha attribuito a Favignana una quota individuale di 14,525 tonnellate nonostante il quantitativo lavorato potrebbe essere di almeno 100 tonnellate».