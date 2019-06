Inserita in Cronaca il 06/06/2019 da Direttore Marsala - RIPARATO danno rete idrica Effettuata la riparazione nella condotta idrica danneggiata ieri nel corso dei lavori che l´ITALGAS sta effettuando in contrada Pastorella. Attesi i tempi della saldatura e verificata la tenuta della stessa, nelle prime ore di domani dovrebbe riprendere l´erogazione dell´acqua. Come avviene dopo ogni lavoro di riparazione, gli impianti della stazione di pompaggio dovranno raggiungere la completa pressione prima che si torni alla normalità.