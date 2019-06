Inserita in Politica il 05/06/2019 da Direttore Marsala - DOMANI INCONTRO A PALAZZO MUNICIPALE FRA IL SINDACO DI GIROLAMO E I SEGRETARI PROVINCIALI DI CGIL, CISL E UIL Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, ha incontrato in Sala Giunta al Palazzo Municipale i segretari provinciali dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil. Alla riunione oltre al primo cittadino e ai segretari provinciali Filippo Cutrone (Cgil), Massimo Santoro (Cisl) e Eugenio Tumbarello (Uil) hanno preso parte alcuni sindacalisti marsalesi e l’assessore Salvatore Accardi. Con i vertici provinciali dei Sindacati Cgil, Cisl e Uil, il Sindaco Di Girolamo ha discusso di diverse tematiche fra cui l’occupazione, le infrastrutture e i servizi. “Ai Sindacalisti - ha precisato il Sindaco al termine dell’incontro durato oltre due ore - abbiamo fatto un excursus di quello che posto in essere in questi quattro anni alla guida della Città e di quello che ci proponiamo di attuare prima della conclusione del quinquennio amministrativo. Li abbiamo portati a conoscenza che sono disponibili 134 milioni di euro che serviranno, dopo tanta attesa, per collegare l’autostrada A 29 (Palermo – Mazara del Vallo) e la A 29 dir ( Palermo – Trapani), la cosiddetta Bretella Autostradale. Questa superstrada – abbiamo ribadito – servirà anche a migliorare i collegamenti con l’aeroporto “Vincenzo Florio”, semplificando l’accessibilità a tale infrastruttura. Nel corso della riunione il Sindaco ha fatto presente che i Comuni che fanno parte di “Agenda Urbana” potranno beneficiare presto dei 70 milioni di euro previsti da questa straordinaria progettualità e più specificatamente oltre 18 milioni andranno al Comune di Marsala, poco più di 17 a Trapani, 15 a Mazara del Vallo, 12 a Castelvetrano e 8 a Erice. Altra progettualità di cui abbiamo riferito ai segretari Cutrone, Santoro e Tumbarello è che vi sono 19 milioni di euro, già finanziati alle Ferrovie dello Stato, che serviranno per migliorare la viabilità in città con l’eliminazione di diversi passaggi a livello. Abbiamo riferito, ancora, che sono stati intercettati diversi finanziamenti, molti a livello comunitario, che ci aiuteranno a stravolgere in positivo l’aspetto della Città. Presto disporremo di un autobus elettrico di nuovissima generazione per collegamenti all’interno di Marsala centro e di altri 20 a basso impatto ambientale che ci consentiranno di rinnovare l’intero parco macchine (assai vecchio). Ancora effettueremo, a media scadenza, diversi lavori fra cui la sostituzione di più della metà dei corpi illuminanti con moderne lampade a led. Il tutto con risvolti occupazionali assai consistenti se è vero che i tanti lavori consentiranno di dare un’occupazione, seppur temporanea, a tantissime persone disoccupate. Abbiamo anche riferito della stabilizzazione degli ex contrattisti che da anni e anni aspettavano di passare da lavoratori a tempo determinato a impiegati a tempo indeterminato. Da parte nostra non ci siamo mai fermati e con serietà abbiamo lavorato per il bene della città in un momento in cui, peraltro, siamo stati costretti a far fronte a tutta una serie di debiti fuori bilancio delle passate gestioni amministrative che rischiavano addirittura di fare andare in default il nostro Comune”. I Segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, da parte loro nel prendere atto di quanto relazionato dal Sindaco Alberto Di Girolamo, hanno affermato che si è trattato di un incontro proficuo finalizzato a comune interesse, quello di far crescere sempre di più il territorio della quinta Città della Sicilia.