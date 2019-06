Inserita in Cultura il 05/06/2019 da Direttore Scuola. Lupo: approvato ordine del giorno Pd per tempo pieno in Sicilia Adottare un piano di intervento per il tempo pieno nelle scuole siciliane, in particolare nelle aree e nei quartieri a rischio di marginalità sociale. Lo prevede un ordine del giorno proposto dal Pd ed approvato oggi dall’Ars. “Chiediamo il massimo impegno per avviare attività extrascolastiche da svolgersi nelle ore pomeridiane soprattutto per quelle scuole dei quartieri a rischio di marginalità sociale ed economica” dice il capogruppo Pd Giuseppe Lupo. “Questa misura – aggiunge Lupo – inserita nell’ambito della legge per il Diritto allo Studio, approvata oggi dall’Ars, può fornire importanti strumenti di inclusione sociale per i nostri studenti grazie ad attività da avviare anche attingendo alle risorse della programmazione comunitaria”.

mercoledì 5 giugno 2019