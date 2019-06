Inserita in Cronaca il 05/06/2019 da Direttore Danno rete idrica. Sospesa erogazione acqua a marsala Un danno alla rete idrica - ancora causato da lavori che sta svolgendo un’Impresa privata, la ITALGAS – sta creando disagi nel territorio di Marsala. La rottura della condotta è avvenuta in prossimità dell’acquedotto di contrada Pastorella, sulla via Bue Morto nel tratto che immette verso Strasatti. Tecnici e operai sono da ore sul posto per gli interventi di riparazione che, ovviamente, hanno comportato la chiusura dell’erogazione dell’acqua. Domani mattina aggiorneremo la cittadinanza sui tempi di ripristino della rete idrica interessata.