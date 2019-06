Inserita in Politica il 04/06/2019 da Direttore Europee, Tantillo (FI): ´Forza Italia è la casa dei moderati, si lavori per un progetto che guardi ai programmi piuttosto che agli uomini´ Palermo, 04/06/2019: “La casa dei moderati esiste già: si chiama Forza Italia. Abbiamo dimostrato, soprattutto in Sicilia, grazie al Presidente Micciché – che ha traghettato il partito alla vittoria grazie all’affermazione di Silvio Berlusconi, Giuseppe Milazzo, oltre a Totò Lentini all’Ars – di mantenere la nostra identità. Siamo d’accordo che esistono altri movimenti o partiti a cui guardare per un sano confronto sui programmi, come si fa tra buoni alleati. Ma ribadisco, nessuno si deve sentire ospite in casa altrui, perché siamo due realtà diverse”. A riferirlo è il Vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo, Giulio Tantillo, circa le dichiarazioni di Saverio Romano sulla necessità di un nuovo centro moderato.

“Ringraziamo – continua Tantillo – tutti i candidati che hanno contribuito al successo di Forza Italia in Sicilia. Ricordo che oltre a Saverio Romano, hanno contribuito in maniera significativa anche Dafne Musolino e Cateno De Luca, con un supporto dimostrato di cui non si può non tener conto. Certo, per la costituzione delle liste abbiamo sacrificato una vasta area come quella di Catania, ma penso che il risultato sarebbe stato ugualmente importante”.

“Adesso però – conclude il Vicepresidente del Consiglio Comunale – si lavori a un progetto futuro con programmi da condividere insieme, per affrontare al meglio le future scadenze elettorali, consapevoli che anche una costruttiva dialettica è utile, se ancorata alla nostra identità moderata”.