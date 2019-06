Inserita in Sport il 04/06/2019 da Direttore Reining - Fabio Caltagirone piazzato secondo Sabato e domenica si è disputata la prima tappa Delle cinque di reining presso il country House western di Balestrate, il nostro concittadini Fabio Caltagirone é riuscito a piazzarsi secondo con uno score di 70.

Sabato 15 e domenica 16 giugno si svolgerà la seconda tappa a Ragusa.

Se confermerà la posizione ottenuta, Fabio Caltagirone sarà convocato per i campionati italiani in Piemonte a luglio.