Inserita in Cronaca il 04/06/2019 da Direttore Marsala - ROTATORIA DI VIA FAVARA PIU’ PERCORRIBILE E SICURA Realizzata la segnaletica orizzontale

L’importante rotatoria di via Favara, fatta realizzare dall’Amministrazione Di Girolamo, anche su richiesta del Consiglio comunale, da qualche giorno è meglio percorribile e più sicura. Il Sindaco Alberto Di Girolamo ha, infatti disposto, che la stessa rotonda venisse dotata di apposita segnaletica orizzontale oltre che di quella verticale. Il tutto per meglio disciplinare la viabilità. Adesso, dunque, la rotatoria – assai trafficata perché punto d’incontro degli automobilisti che da un lato provengono dalla via Salemi e dall’altro dalla via Mazara – ha una segnaletica moderna e funzionale.